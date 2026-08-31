Maru Campos supervisa estrategias para mantener la seguridad durante Mesa de Construcción de Paz

_-El estado cerró el mes de agosto con la cifra más baja de víctimas de homicidio doloso desde marzo de 2016_

La gobernadora Maru Campos encabezó esta mañana la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que, en conjunto con representantes de las corporaciones de seguridad de los diferentes niveles, revisó los operativos implementados la pasada semana para garantizar la tranquilidad en la entidad.

Durante la sesión, se dio a conocer que Chihuahua cerró el mes de agosto con un total de 84 casos de homicidio doloso, la cifra más baja desde marzo de 2016, y el agosto más bajo desde 2010.

En el periodo de los primeros ocho meses de este año en comparación con el mismo lapso del 2025, este delito ha disminuido en la entidad en más de un 24 por ciento. En el municipio de Juárez, esta reducción alcanza un 41 por ciento, lo que representa 271 casos menos.

El encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco Sáenz, añadió que, en otros resultados a nivel estatal, del 24 al 30 de este mes se contabilizaron 164 órdenes de aprehensión ejecutadas, 51 detenidos en flagrancia, 190 expedientes resueltos, 105 carpetas judicializadas y 29 sentencias condenatorias.

Además, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Seguridad Pública Municipal y de la Dirección de Gobernación, se implementaron operativos para la inhibición de delitos en municipios de las zonas norte, noroeste, centro, occidente y sur.

A la reunión también acudieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; la encargada de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Centro, Andrea Guzmán; la representación de la 5/a Zona Militar y la delegada de programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

De manera virtual, participaron el general de Brigada de Estado Mayor David López, comandante de la 42/a Zona Militar y Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.