La Suprema Corte da la razón a Chihuahua, se mantiene la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas: Olson

El diputado Carlos Olson celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se mantiene vigente la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de Chihuahua.

El legislador destacó que esta decisión representa un respaldo a la defensa de una educación centrada en el conocimiento y libre de imposiciones ideológicas, privilegiando el derecho de las familias a participar en la formación de sus hijas e hijos.

“En Chihuahua seguiremos defendiendo una educación basada en el aprendizaje, la claridad del lenguaje y el respeto a los derechos de los padres de familia. La escuela debe ser un espacio para enseñar conocimientos y no para promover ideologías”, expresó Olson.

Asimismo, señaló que la resolución fortalece la certeza jurídica de la legislación estatal y refrenda el compromiso de Chihuahua con una educación enfocada en el desarrollo académico de las niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, Carlos Olson reiteró que continuará impulsando acciones en favor de la familia, la libertad y la protección de los menores, destacando que esta decisión confirma que el sentido común también se defiende.