Anuncia Estado ganadores del Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2026

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció los nombres de las y los ganadores del Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2026.

El galardón entrega un estímulo de 100 mil pesos a los mejores proyectos en las categorías de Artes Visuales, Escénicas, Literatura, Periodismo, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Ciencias Tecnológicas.

La lista fue dada a conocer durante la apertura de plicas, que contó con la presencia del notario Víctor Manuel González López, de la Notaría N° 19, quien dio fe de la legalidad del certamen.

En “Ciencias Sociales” resultó vencedora Margarita López Lozoya, con su trabajo “Etnogénesis de la comunidad N’nee Apache Chiricahua: una deuda histórica del estado de Chihuahua”.

Para “Artes Escénicas/Música” se seleccionó a Mario Ángel Chacón Rodríguez con “El hijo del sol naciente”; en “Artes Visuales/Gráfica”, resultó ganador Edin Hinojosa Delgado con “Memoria Xerófita”, mientras que Erik Lerma Montes fue el vencedor en “Música/Composición” con su obra “El Coronelazo”.

En la categoría “Ciencias Biológicas” se adjudicó el galardón Alejandra Velarde Jazmín Rodríguez Castillo, con su investigación “Rhus Trilobata: fuente chihuahuense de compuestos bioactivos contra la inflamación articular”.

En “Ciencias Tecnológicas”, el premio es para Abimael Guzmán Pando con su trabajo “OBSAI: plataforma web de apoyo a la decisión clínica para la evaluación de riesgo fetal mediante la inteligencia artificial”.

Ana Cecilia Casas Cortázar se alzó con su ensayo “Criar bajo la mirada del mundo” en la categoría de “Literatura”, mientras que la de “Periodismo” se declaró desierta, de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria.

Con 45 ediciones, el Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias es considerado como la distinción más importante que otorga el Estado al reconocer la labor destacada de artistas, científicos, creadores y académicos que expande el conocimiento y desarrollo para la entidad.

La ceremonia de premiación tendrá lugar durante el mes de noviembre con fecha y lugar por definirse.