“Estamos listos”: Marco Bonilla ante posibilidad de encabezar alianza opositora en Chihuahua

Marco Bonilla, presidente municipal de Chihuahua, aseguró estar preparado para asumir el reto que implicaría encabezar una eventual alianza opositora rumbo a la gubernatura del estado en 2027, luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lo señalara como un buen perfil para competir por el cargo.

El alcalde capitalino reconoció que las declaraciones del líder priista lo tomaron con satisfacción, pero también con la responsabilidad que, dijo, representa la posibilidad de participar en un proyecto político de esa magnitud.

“Muy honrado, la verdad es que muy honrado. Estoy muy contento por la declaración, pero también con mucho compromiso y mucha responsabilidad”, expresó.

Bonilla señaló que se trata de un momento que considera histórico y afirmó que, de darse las condiciones para encabezar una coalición, buscaría responder a la confianza de los ciudadanos.

“Sé que es un momento histórico y créanme que yo le diría a Chihuahua que vamos a estar a la altura de este compromiso”, manifestó.

El alcalde destacó que siempre ha sido partidario de construir alianzas, particularmente aquellas que involucren a la sociedad, y consideró que la suma de esfuerzos puede convertirse en una fortaleza para cualquier proyecto.

“Yo siempre sería una persona proaliancista. Creo en las alianzas con la sociedad, creo que no hay nada más fuerte ni nada que la pueda vencer”, sostuvo.

Sin embargo, dejó claro que la posibilidad de una coalición electoral todavía requiere acuerdos entre las dirigencias partidistas. En el caso del PAN, señaló que será necesario contar con el respaldo y visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional.

Bonilla también se pronunció sobre el papel que debe desempeñar la oposición frente a Morena y llamó a construir puentes entre las diferentes fuerzas políticas.

Aseguró que, desde su perspectiva, existe una oportunidad para que partidos como el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PT puedan encontrar coincidencias en torno a un proyecto común.

“Más que la fuerza, yo creo que hoy, por encima del PRI, por encima del PAN, por encima de Movimiento Ciudadano, del Verde, del PT, está México”, afirmó.

El presidente municipal insistió en que cualquier alianza debe trascender los intereses particulares de los partidos y enfocarse en aquello que pueda generar coincidencias entre los distintos sectores.

“Si no nos une México, yo no sé qué otra cosa pueda unirnos”, concluyó.

Con estas declaraciones, Bonilla mantiene abierta la puerta a una eventual candidatura aliancista para 2027, aunque el escenario dependerá de las negociaciones y decisiones que adopten las dirigencias de los partidos involucrados.