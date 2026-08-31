Sorprendido por espectáculares, mensaje agresivo: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante la aparición de espectaculares en contra de Morena e impulsados por el Partido Acción Nacional (PAN) es necesario una revisión asimismo, señala que es impactante.

“Si se puede legalmente, pues pueden poner lo que quieran, no sé si cumplen con las normas, pero quiero pensar que sí, estoy más sorprendido que ustedes, me llamó la atención y si se ve agresivo”, comentó.

El líder del sindicato de patrones señaló que nunca se había visto una información así tan golpeadora en la historia, esto con rumbo a las elecciones del 2027 que se avecinan en Chihuahua.

Cabe destacar que estos espectaculares con la leyenda “Nadie nos va a convertir en Sinaloa, Cruz al crimen” aparecieron el sábado por la mañana y es el PAN quien se lo adjudicó, no es la primera vez que dicho partido coloca este tipo de mensajes a la sociedad chihuahuense.