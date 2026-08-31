Congreso de Chihuahua exhorta a USICAMM a transparentar asignación de plazas docentes

Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso, aprobaron la petición del diputado Óscar Avitia Arellanes por medio de la cual se exhortó a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) en Chihuahua a garantizar la máxima transparencia en los procesos de admisión y asignación de plazas del servicio público educativo.

Con el exhorto se busca que la autoridad brinde un informe al Poder Legislativo sobre la situación que guardan actualmente dichos procesos en la entidad, así como el número de plazas vacantes que tienen carácter temporal y definitivo.

Avitia Arellanes señaló que algunos aspirantes ingresar al servicio público educativo han manifestado diversas inquietudes relacionadas con los procedimientos de asignación de plazas, entre ellas la falta de claridad respecto al número de vacantes disponibles por nivel, modalidad y región, así como dificultades para acceder oportunamente a los listados nominales y conocer los criterios de prelación aplicados.

Enfatizó que, la legislación establece que los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal educativo deben desarrollarse bajo principios de legalidad, transparencia, equidad, imparcialidad y publicidad, además de contemplar un sistema abierto y transparente de asignación de plazas, por ello el llamado a la autoridad referida.

Por último, también solicitó la instalación de una mesa de diálogo con representación de USICAMM, autoridades educativas estatales, las personas aspirantes interesadas y, en su caso, observadores del Poder Legislativo, con el propósito de atender directamente sus demandas e inquietudes y construir acuerdos que fortalezcan la confianza en los procesos de admisión y asignación de plazas.