Saúl Mireles respalda acciones en favor de las personas con discapacidad y adultos mayores

Con el compromiso de contribuir al desarrollo integral de las familias y fortalecer el apoyo a los sectores que más lo necesitan, el diputado local por el Distrito 14, Saúl Mireles, acompañó la entrega de 682 apoyos alimentarios a personas con discapacidad y adultos mayores del municipio de Cuauhtémoc, a través del programa NutriChihuahua, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Durante la jornada, el legislador de Acción Nacional destacó la importancia de mantener una atención cercana y permanente con la ciudadanía, especialmente con quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, reconoció el trabajo que encabeza la gobernadora Maru Campos, así como las políticas y programas que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer la atención social y brindar mayores apoyos a las familias chihuahuenses.

Finalmente, Mireles reiteró que desde el Congreso del Estado continuará respaldando e impulsando acciones encaminadas a generar mejores condiciones de vida y oportunidades para las personas con discapacidad y los adultos mayores, así como para sus familias.