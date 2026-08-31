Niega Sánchez que MC sea un “esquirol” de Morena si rechazan aliarse con el PAN y el PRI; dice que MC solo puede ganar la gubernatura

Ante los señalamientos del dirigente nacional de Morena, Alejandro Moreno, de que si un partido opositor no forma un frente en contra de Morena, es entonces un “esquirol” del régimen, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, negó que así sea y afirmó que MC solo puede ganar la gubernatura de Chihuahua.

“Movimiento Ciudadano participará sin alianzas en el proceso electoral que viene. Nos parece que es una ruta que si bien ha sido en muchos momentos cuestionada, nos ha dado la razón. En el pasado proceso electoral se cuestionaba la decisión de Movimiento Ciudadano de participar sin alianzas, sin embargo, era subirnos a un Titanic, una candidatura fallida en ese momento en manos de Xóchitl Gálvez y nosotros con todo en contra de la adversidad”, recordó Sánchez Villegas.

El diputado y exdirigente estatal de MC señaló que “en este momento estamos siendo la única fuerza política que respeta la ley electoral. No tenemos actos anticipados de campaña, no estamos derrochando recursos en espectaculares, en bardas, en panfletos, y eso nos permite colocarnos en una buena posición. Somos una fuerza política en ascenso, somos primera fuerza política en 13 municipios del estado. Con nuestro dirigente estatal Alfredo “Caballo” Lozoya estamos seguros que vamos a reforzar todavía más nuestra presencia”.

A pregunta expresa de que si rechazan aliarse serían un “esquirol” de Morena, Francisco Sánchez aseguró que “la evidencia nos muestra lo contrario. Me parece que la oposición más consistente en Chihuahua ha sido Movimiento Ciudadano. Nosotros hemos enfrentado al régimen en múltiples ocasiones, de muchas maneras, nos hemos opuesto a su política centralista, hemos sido la voz más firme en muchas de las decisiones que se han tomado desde el centro del país. Y me parece que es una posición un tanto contradictoria. No se puede invitar a una fuerza política a participar en un frente común y acto seguido, pues insultarla. Me parece que ahí revela una estatura política pequeña del dirigente nacional del PRI al tratar de generar una percepción”.