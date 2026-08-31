Jael Argüelles refuerza prevención contra la rickettsiosis en Vista Los Ojitos

Ante el incremento de casos de rickettsiosis y el riesgo que representa la presencia de garrapatas en la ciudad, la diputada de Morena Jael Argüelles Díaz llevó la campaña antigarrapatas a la colonia Vista Los Ojitos, acercando acciones gratuitas de prevención y cuidado animal a las familias de este sector.

La jornada, realizada en el Centro Comunitario Vista Hermosa, contó con una amplia participación de vecinas y vecinos, quienes acudieron con sus animales de compañía, así como con algunos perros en situación de calle, para recibir tratamientos tópicos contra las garrapatas, contribuyendo a reducir uno de los principales factores de riesgo asociados a la transmisión de la rickettsiosis.

Como parte de la actividad, también se entregaron placas de identificación con el nombre de los perros, un detalle pensado para facilitar su identificación y fortalecer una cultura de cuidado y responsabilidad hacia los animales de compañía.

La campaña cobra especial relevancia ante el panorama que enfrenta Ciudad Juárez. En lo que va de 2026 se han registrado 65 casos de rickettsiosis y 30 personas han perdido la vida por enfermedades asociadas a la picadura de garrapata, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Ante esta situación, Argüelles Díaz subrayó que la prevención debe llegar hasta las colonias y mantenerse como una tarea permanente, con la participación de las familias y el impulso al cuidado responsable de los animales de compañía.

“La prevención empieza en casa, pero también debe llegar a cada colonia. Cuidar a nuestros perritos es cuidar a nuestras familias y a nuestra comunidad. Por eso seguiremos acercando estas acciones a donde más se necesitan”, afirmó la legisladora.

La congresista agradeció la participación de las familias de Vista Los Ojitos y reiteró que continuará impulsando jornadas de bienestar animal y prevención en distintos sectores de Ciudad Juárez, convencida de que proteger a los animales también es una forma de proteger la salud y la vida de las familias juarenses.