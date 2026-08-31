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Hallan cadáver maniatado entre escombros en Labor de Terrazas

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde de este lunes en un predio del Ejido Labor de Terrazas, ubicado sobre la salida a Cuauhtémoc, generando una fuerte movilización de elementos policiacos.

El hallazgo se registró en un terreno ubicado cerca del acceso a Labor de Terrazas, donde personas que se encontraban en la zona localizaron al hombre entre varios montículos de escombro y dieron aviso a las autoridades.

Al arribar, agentes de la Policía Estatal confirmaron la presencia del cuerpo, el cual se encontraba boca arriba, con las manos y los pies atados.

La víctima vestía pantalón de mezclilla y una playera levantada hasta el cuello. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días en el lugar.

Los agentes estatales procedieron a acordonar ampliamente el predio y aseguraron la zona para evitar la alteración de posibles indicios.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió posteriormente para iniciar con las diligencias periciales y recabar evidencias que permitan establecer cómo ocurrió el homicidio y determinar la identidad de la víctima.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó para practicarle la necropsia correspondiente y establecer oficialmente la causa de muerte.

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