Abaten al ‘R5’, líder del Cártel de Los Reyes

Luis Enrique Barragán Chávez, alias el R5 o “El Wicho” y considerado líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán, habría sido abatido por fuerzas federales la madrugada del lunes 31 de agosto de 2026.

El operativo en donde fue abatido dicho líder criminal se realizó en el municipio michoacano de Los Reyes, y contó con la participaron elementos del Ejército mexicano, además del apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El R5 es señalado por autoridades federales como uno de los principales mandos de la estructura criminal operante en la región oeste de Michoacán.

Las investigaciones lo ubican como el segundo al mando del denominado Cártel de Los Reyes, agrupación integrada a la alianza delictiva conocida como Cárteles Unidos.

La base de operaciones de Barragán Chávez se ha concentrado históricamente en el municipio de Los Reyes y en zonas de la Tierra Caliente michoacana.. Entre las actividades delictivas que se le imputan en la región destacan:

Tráfico transnacional de sustancias ilícitas y tráfico de armas.

Extorsión y cobro de piso a productores agrícolas de la zona aguacatera y limonera.

Disputa territorial constante frente a incursiones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicho líder criminal también era buscado por el Gobierno de los Estados Unidos, quien ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su detención.

El Cártel de Los Reyes forma parte de la alianza criminal conocida como Cárteles Unidos, que también integran el Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Caballeros Templarios.