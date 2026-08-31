Santiago Giménez es anunciado como nuevo jugador del FC Porto

El delantero mexicano Santiago Giménez deja las filas del AC Milan de la Serie A para incorporarse al conjunto de los Dragones de Portugal.

“Bienvenido, Santiago Giménez”FC PORTO

Los detalles de la llegada de Santiago Giménez al FC Porto

Santiago Giménez llega cedido a préstamo por toda la temporada 2026-2027 al FC Porto, y el acuerdo incluye una opción que ronda los 18 millones de euros más variables (un total aproximado de 20 millones).

Dicha opción se transformará en compra obligatoria si el futbolista cumple con objetivos deportivos y minutos estipulados en la cancha.

El número de Santiago Giménez con el FC Porto

Santiago Giménez, nuevo jugador del FC Porto, jugará en tercera institución de Europa, tras su paso por el Feyenoord y el AC Milan.

Con el AC Milan, las lesiones frenaron su crecimiento, mismo que buscará en su nuevo equipo el FC Porto.

Santiago Giménez usará el número 29 con el FC Porto, un equipo que busca conquistar el bicampeonato de la Primeira Liga.

El FC Porto presume a Santiago Giménez como su nuevo jugador

Las redes sociales del FC Porto se llenaron con publicaciones en las que se presume el fichaje de Santiago Giménez con el equipo.

Y posando con su nueva playera, Santiago Giménez respondió a la confianza que le da su nuevo equipo.