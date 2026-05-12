Fortalece Chihuahua vigilancia sanitaria en rastros para garantizar la inocuidad de la carne

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) informa que el sacrificio y faenado de ganado en México se rige por estrictas normas sanitarias, con la participación de rastros municipales, establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) y rastros privados.

Estos operan bajo el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-251-

SSA1-2009 y NOM-194-SSA1-2004, con el propósito de garantizar la inocuidad de los productos cárnicos destinados al consumo humano.

El proceso de sacrificio y faenado de animales incluye etapas críticas que se desarrollan conforme a la normativa vigente, entre las que destacan el sacrificio humanitario mediante el uso de pistola de perno cautivo, el faenado aéreo, la supervisión por parte de un médico veterinario zootecnista, así como la operación en instalaciones completamente cerradas que mantienen condiciones de orden y

limpieza.

En el estado de Chihuahua existen aproximadamente 55 rastros, de los cuales 45 son municipales, tres corresponden a Tipo Inspección Federal (TIF) y siete son privados. En estos establecimientos se realiza el sacrificio de especies como bovinos, porcinos y ovino-caprinos.

Además, la entidad cuenta con instalaciones para el sacrificio de equinos (caballos y burros), distribuidas en dos rastros municipales, un rastro TIF y un rastro privado.

Una parte importante de los caballos destinados al consumo humano en Chihuahua proviene de Estados Unidos, país donde el sacrificio de equinos para este fin se encuentra prohibido. Esta carne se destina principalmente al consumo nacional.

La Coespris realiza visitas de verificación de manera permanente, con el objetivo de supervisar que los procesos de sacrificio de animales destinados al consumo humano cumplan con la normativa vigente y prevengan riesgos para la salud de la población.

Asimismo, el organismo implementa programas de capacitación dirigidos al personal de los rastros, con el fin de fortalecer las prácticas sanitarias durante el sacrificio y faenado, asegurar condiciones higiénicas adecuadas y reducir riesgos

asociados al consumo de carne.

Finalmente, se prevé que durante 2026 y 2027 inicien operaciones tres nuevos rastros Tipo Inspección Federal (TIF) en los municipios de Juárez, Cuauhtémoc y Parral, lo que permitirá reforzar la infraestructura sanitaria y elevar los estándares de calidad en la producción cárnica de la entidad.