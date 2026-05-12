Niño de 8 años sufre descarga eléctrica en parque de Cerro de la Cruz

Un menor de 8 años de edad sufrió una descarga eléctrica la tarde de este martes en un parque ubicado en la colonia Cerro de la Cruz, en las calles Jiménez entre 58 y media y 60, donde se encuentran canchas de futbol rápido.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño se encontraba conviviendo con su familia cuando tocó un poste metálico de luminaria y una malla ciclónica, recibiendo una fuerte descarga eléctrica durante varios segundos, hasta que finalmente fue proyectado por la corriente.

Tras el impacto, el menor cayó y resultó con una lesión en la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar nota de lo ocurrido y acordonaron el poste involucrado, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las condiciones de la instalación eléctrica y deslindar responsabilidades.