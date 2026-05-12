Javier Aguirre define prelista de México rumbo a la Copa Mundial

Ciudad de México. México presentó la lista preliminar de 55 jugadores con posibilidades de llegar a la Copa Mundial de la FIFA. El documento, requisito oficial de FIFA para todas las selecciones participantes, delimita el pequeño universo que el director técnico, Javier Aguirre, ha elegido para conformar el próximo 1° de junio la convocatoria final de 26 elementos internacionales.

Como parte de la planificación, Aguirre descartó a futbolistas que se encuentran en distintas etapas de recuperación, como Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul), Rodrigo Huescas (FC Copenhague) y Luis Ángel Malagón (América), además de Hirving Lozano, quien permanece sin actividad con el San Diego FC debido a cuestiones disciplinarias. Al mismo tiempo, consideró a piezas clave que recién superaron periodos de inactividad: Luis Chávez (Dinamo Moscú), César Huerta (Anderlecht), Julián Araujo (Celtic) y el capitán Edson Álvarez (Fenerbahce).

En el listado también se encuentran Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Sánchez (América), Jesús Angulo (Tigres), Richard Ledezma (Guadalajara) y Diego Lainez (Tigres), jugadores de la Liga Mx que no fueron citados a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento, pero que mantienen abierta la posibilidad de figurar en el corte final.

Además de los porteros Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Aguirre registró a Álex Padilla (Athletic Club), Antonio Rodríguez (Tijuana) y Carlos Moreno (Pachuca), elementos que han gravitado en su proceso desde que asumió el cargo en el verano de 2024. Finalmente, la presencia de jóvenes sparrings y los naturalizados Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Germán Berterame (Inter Miami) y Álvaro Fidalgo (Betis) reafirma su lugar en la baraja de opciones para la Copa.

La dirección deportiva de la selección mexicana informó que Jairo Torres (FC Juárez) sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, por lo que estará en rehabilitación en el CAR hasta el 21 de mayo. Isaías Violante, mediocampista del América, se incorporará a partir de este miércoles a la concentración.