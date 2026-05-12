Trump publica en su red social imagen de Venezuela como el estado número 51 de EU

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes en su plataforma Truth Social un gráfico del mapa de Venezuela con fondo de una bandera estadunidense y la leyenda “51º State”.

La provocadora publicación -difundida mientras Trump se dirigía a China para una cumbre de alto nivel- llega un día después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que su país “nunca” había considerado convertirse en estado número 51 de Estados Unidos, ni siquiera después de que fuerzas de ese país capturaran al depuesto Nicolás Maduro en enero.

Más temprano el lunes, Trump dijo a Fox News que estaba considerando convertir al país sudamericano en un nuevo estado, tras meses de jactarse de controlar a la nación rica en petróleo.