“No mezclo manzanas con peras”: Bonilla rechaza discriminación y defiende respeto a la comunidad LGBTTI+

Cuestionado sobre los señalamientos que lo ubican como un alcalde de ultraderecha por sus posturas personales en favor de la vida y la familia, Marco Bonilla respondió que una cosa son sus convicciones personales y otra la responsabilidad que asumió como autoridad, al garantizar el cumplimiento de las leyes y los derechos de todas las personas.

“Lo que no tenemos que confundir es la interiorización que hace la persona Marco Bonilla con lo que yo juré cuando protesté como alcalde”, afirmó. Explicó que, aunque personalmente mantiene sus convicciones, como presidente municipal está obligado a respetar y hacer cumplir la ley, por lo que su postura individual no puede estar por encima de los derechos reconocidos legalmente.

El alcalde reconoció que dentro de su administración trabajan hombres y mujeres de la comunidad LGBTTI+ y aseguró que jamás ha utilizado la orientación sexual como criterio para contratar o desempeñar una función pública. “Cuando yo contrato a alguien no le pregunto su orientación sexual jamás”, sostuvo, al señalar que lo que evalúa es su capacidad, compromiso y desempeño. Añadió que mantiene relaciones de amistad con personas de distintas preferencias sexuales y rechazó cualquier forma de discriminación.

Bonilla sostuvo que sus convicciones religiosas también parten de una premisa que, dijo, debe estar por encima de cualquier juicio hacia los demás: el amor y el respeto. “Tú no puedes juzgar, tú no eres Dios”, expresó, al señalar que la orientación sexual no convierte a una persona en alguien diferente ni le resta derechos humanos. Afirmó que sus creencias personales no determinarán futuras decisiones políticas y reiteró: “Yo no mezclo manzanas con peras”; como autoridad, dijo, su obligación es respetar la ley y garantizar que ninguna persona sea discriminada.