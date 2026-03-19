Mañana UGRCH en la Casa Blanca; reuniones y defensa al ganado chihuahuense

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) dio a conocer los detalles que dará en su visita a la Casa Blanca con el fin de dar seguimiento a los trabajos que tienen que haber para la apertura de la frontera para la exportación de ganado en pie.

En este sentido el líder ganadero comentó que ante la contratación de una oficina lobby de comunicación en Washington para hablar con las autoridades, un enlace para que Chihuahua al ser el estado más exportador del país salga beneficiado.

“Cómo ya les he comentado este tema se volvió político que ya estará en la casa blanca”, comentó.

Mañana se presentará el líder ganadero en la casa blanca para llevar el tema de la exportación con el subsecretario de agricultura de Estados Unidos, la confederación norteamericana, el organismo más importante agropecuario de Estados Unidos con el fin de que sepan los procesos que se desarrollan en el estado para la protección del ganado.

Además se dará una reunión con la Embajada mexicana y una reunión con la coalición del proceso del TMEC con la congresista Nancy Martinez, reuniones de trabajo gestionadas por la Unión Ganadera y la relación con organismos ganaderos de Texas.

A esta reunión acudira el tesorero de la UGRCH Benito Fernández, el consejero Miguel Guerrero Elias y Rogelio Pérez.