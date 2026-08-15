Localizan a hombre sin vida en la colonia Roma Sur

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 45 y Nicolás Bravo, en la colonia Roma Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares quienes realizaron el hallazgo y dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo) se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, a fin de determinar las causas y circunstancias de la muerte.