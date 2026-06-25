Una perrita desaparecida en Tamaulipas fue localizada gracias a videos del triunfo de México vs Chequia en el Mundial 2026; ya está con su familia

El triunfo de México contra Chequia en el Mundial 2026 no solo trajo alegría deportiva, sino también un emotivo reencuentro familiar: una perrita desaparecida fue localizada gracias a los videos de los festejos.

Tras casi un mes perdida en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sus dueños la reconocieron en imágenes virales donde un aficionado la cargaba durante la celebración.

La historia se convirtió en tendencia en redes sociales, mostrando cómo la euforia mundialista también puede generar momentos inesperados de esperanza y unión.

Perrita desaparecida es localizada por videos del triunfo de México; ya está con su familia

En redes sociales, se ha viralizado la historia de la localización de una perrita desaparecida gracias a los videos del triunfo de México.

Luego de que una internauta contará la historia inédita de esta perrita desaparecida en su ciudad.

Por lo que gracias a que en redes sociales circuló un video donde un aficionado cargo a la perrita en los festejos del triunfo de México, sus dueños la pudieron localizar.

Con ello, se sabe que la perrita desaparecida ya está en casa, tras se localidad de casualidad, tal y como describieron los hechos.

Los videos del triunfo de México ayudaron a encontrar a una perrita desaparecida (Especial)

México en el Mundial 2026 no deja de sorprender

Tras la sorpresa de localizar a una perrita desaparecida por el video del triunfo de México, este hecho viral se suma a las sorpresas que ha dado el país como sede del Mundial 2026.

Y lo que dice que todavía no están por terminar los hechos sorprendentes que ha dejado México y los mexicanos ante la euforia mundialista en nuestro país para el mundo.