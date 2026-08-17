“Los invencibles de Chihuahua”-Gil Loya le arma pachanga a Marco-Candidatura azul de la capital, por encuesta-Morena, juntos, pero no revueltos

No conforme con el destape del viernes por parte del secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Santiago Taboada, hacia el alcalde Marco Bonilla como coordinador político estatal y su unción como tal el sábado en el Consejo azulado con la venia y la presencia de la gobernadora Maru Campos, ayer el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, organizó un evento para volverle a levantar la mano al alcalde de Chihuahua capital, a quien ya sólo le falta el nombramiento oficial cuando lleguen los tiempos electorales, para ser nombrado candidato a la gubernatura. Ahí, la Góber y el titular de la SSPE, con la presencia además de la dirigente estatal Daniela Álvarez y del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, los panistas y no panistas le levantaron la mano a Bonilla Mendoza, además de que no pasó inadvertido que la Góber hiciera lo propio con De la Peña, aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua, pero esa, es otra historia.

Por lo pronto, y aunque parecía imposible, los azules se les adelantaron a los morenos en esa carrera por la gubernatura, pues cuando todo parecía que los de Morena andaban con sus propios tiempos y tomaban la ventaja en las designaciones, el panismo chihuahuense decidió cerrar filas y de la mano de la Gobernadora, se unieron en torno la figura de Marco Bonilla, el alcalde de la capital que será el candidato al Gobierno del Estado. Desde el viernes, también el sábado y ayer domingo, Marco se dijo listo para defender Chihuahua, ya trae el espaldarazo de todos los sectores y a diferencia de lo que ocurre en la interna por sucederlo a él en la Presidencia Municipal, a nivel estado, Acción Nacional ha formado una gran alianza que ya lo arropa para ser la carta fuerte que impida la llegada de Morena a Palacio de Gobierno.

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Ya que mencionamos la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal, la visita de Santiago Taboada, secretario de Acción Política del CEN, dejó en claro la manera en que elegirán al candidato o candidata que los abandere en la capital del estado. El método será la encuesta, y quien le entró al registro, deberá acatar las reglas: “a quien no le guste el agua salada, que no se meta al mar”, fue la frase que utilizó Taboada para enviar el mensaje de que si los resultados no les gustan, simplemente no le entren o de plano no serán escuchadas sus quejas.

El enviado del CEN también aclaró que en la selección nada tendrá que ver el panismo local y todo recaerá en la dirigencia nacional, así que si existe enojo por parte de alguno de los ocho que se registraron, que enfilen los reclamos hacia Jorge Romero y no hacia Daniela Álvarez, quien en su calidad de dirigente estatal, además ya trae la tarea de ser la coordinadora estatal estratégica, una chamba para nada sencilla, pues deberá sacar adelante los acuerdos necesarios en el resto de las candidaturas.

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Y mientras eso sucedía con los panistas este fin de semana, los morenos también armaron su evento de “unidad” en Ciudad Juárez durante una Asamblea Informativa, en donde estuvieron presentes los dos aspirantes punteros en la carrera por la candidatura de la 4T a la gubernatura: Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, además de la dirigente estatal Briguite Granados, diputados locales y federales que dividen sus quereres entre ambos suspirantes, así como el senador Juan Carlos Loera, el cual ha expresado abiertamente que va por la candidatura de Morena a la alcaldía de Juárez.

Y aunque estuvieron juntos en aras de demostrar la unidad del movimiento, no estuvieron revueltos, y para muestra las fotos publicadas en las redes sociales de Loera de la Rosa, en las que en ningún momento aparece Pérez Cuéllar, pero sí Andrea Chávez, a quien Loera le ha manifestado su apoyo, mientras que al alcalde con licencia de Juárez hasta le ha armado protestas. Misma situación la que se comentó después a través de Facebook, en donde simpatizantes de Chávez Treviño afirmaron que Cruz llevó porra individual para opacar a la senadora con licencia, así que esa idea de juntar a los equipos y seguidores de cada aspirante le está resultando contraproducente al morenismo, pues cada vez que lo intentan, es más notorio que nomás no se pasan entre ellos.

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Los que hoy volverán a sesionar, pero sin un atisbo de llamar a una sesión extraordinaria en la que saquen adelante un montón de dictámenes pendientes antes de que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones, son los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado. Sin embargo, en la sesión de hoy se llevará a la palestra un tema en el que urge intervenir: los retenes de la FGR. El llamado lo hará el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, quien buscará que el Poder Legislativo exhorte a la Fiscalía General del Estado para que “no haya retenes o puntos de vigilancia injustificados y que de ninguna manera se instalen sin vehículos oficiales, que los agentes se identifiquen, así como la participación de las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en dichos retenes”. Y es que han sido ya múltiples las quejas de ciudadanos que viajan en carretera, los cuales han denunciado extorsiones e intimidaciones por parte de presuntos agentes de la FGR, motivo por el que el líder de la bancada priista pondrá sobre la mesa este polémico tema que trae a los viajeros con el Jesús en la boca.