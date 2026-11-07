Los europeos tenemos más presión, dice la estrella de la NBA Nikola Jokic en México 

Serio, perfeccionista, con una voz grave que resuena con lamentaciones en inglés cuando falla un tiro. Foto Erendira Palma Hernández

Nikola Jokic no tiene cuentas de redes sociales y aun así es uno de los cinco jugadores más conocidos de la NBA en la actualidad. El reconocimiento que ha ganado como estrella se basa en su potencial deportivo, con una privilegiada lectura de juego y eficacia en sus ataques para liderar a los Nuggets, una combinación tan peculiar por la cual es considerado el mejor jugador en activo de la liga, incluso una leyenda de este deporte.

Con un título de la NBA, tres reconocimientos como MVP y dos medallas olímpicas, el serbio visita junto a la franquicia de Denver a México para enfrentar el sábado a los Pacers de Indiana, en un encuentro que desata grandes expectativas por la participación de Jokic.

“Hay muchos jugadores realmente destacados en la NBA ahora mismo que tienen muchísimo talento, así que no sé si eso sea cierto o no”, dijo con ese estilo reservado que lo caracteriza al hablar ahora frente a la prensa mexicana respecto a la etiqueta que le han puesto como el mejor basquetbolista en activo del mundo.

Serio, perfeccionista, con una voz grave que resuena con lamentaciones en inglés cuando falla un tiro, Nikola es el centro de la atención del entrenamiento de los Nuggets y los Pacers en México. Mientras algunos de sus compañeros hacen jugadas espectaculares, él examina sus propios movimientos y los de sus compañeros sólo para pulirlos y aprovecharlos en los juegos.

Los resultados y el estilo de juego de Jokic han abierto un debate. Michael Jordan, rey de este deporte, presumía de una fortaleza mental y espectaculares saltos para encestar; LeBron James, con 41 años, sigue marcando una era con su virtud para jugar en cualquier posición; Kobe Bryant destacó con una técnica perfeccionada y el tiro en suspensión que enganchaba a la afición.

Nikola se caracteriza más por una habilidad para adelantarse a los movimientos del rival y trazar jugadas sorpresivas con pases estratégicos. Es más analítico, con un ritmo más pausado y también efectivo.

La presencia de Jokic resume el impacto que han tenido en años recientes los europeos en la NBA. Junto con el esloveno Luka Doncic y el griego Giannis Antetokounmpo, Jokic ha captado la atención por un estilo novedoso más analítico.

“Los jugadores europeos tenemos un poco más de presión. En Europa si pierdes 1 o 2 partidos, puede que no te paguen el sueldo del tercer partido o algo así”, señaló Jokic.

Hace una década, las proyecciones de la carrera de Jokic eran inciertas. Fue elegido en el puesto 41 en el draft de 2014 por los Nuggets en una apuesta de alto riesgo. Los resultados han sido un título de la NBA en 2023 y tres premios al Jugador Más Valioso en las temporadas de 2021, 2022 y 2024.

“Siempre intentamos ser agresivos en la duela, asegurarnos de tener todo bajo control, eso nos permite asumir el liderazgo”, dijo Jamal Murray, quien ha creado una dupla ofensiva con Jokic para fortalecer a los Nuggets.

En el juego 35 de la NBA en México, Jokic junto a los Nuggets, un equipo que tiene un vínculo en este país por el exjugador Eduardo Nájera, buscarán superar a los Pacers de Indiana, que se respaldarán en el ataque de Pascal Siakam y la defensiva de Aaron Nesmith, mientras lidian con la baja de su estrella Tyrese Haliburton, quien no viajó porque está lesionado.

Jokic no promete ahora superar el récord de 41 puntos de un jugador de la NBA en México que impuso en 2019 Luka Doncic y tampoco se intimida por la altura de la Ciudad de México, de más de dos mil metros sobre el nivel del mar y que suele afectar a los atletas. Se enfoca sólo en sumar una victoria.