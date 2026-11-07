PRI Chihuahua exige investigación exhaustiva por caso de síndica municipal

El Revolucionario Institucional solicita a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad de los servidores públicos.

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua hace un enérgico llamado a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades ante los hechos denunciados por la síndica municipal de Camargo, María Eugenia Becerra Barraza, quien manifestó haber sido seguida por un vehículo mientras transitaba por la ciudad.

Lo anterior, luego de que la noche de este viernes la funcionaria municipal diera a conocer que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el propósito de que se investiguen los hechos y se determine si existió alguna conducta constitutiva de delito.

El PRI Chihuahua expresó su preocupación ante esta situación y destacó que ningún servidor público debe enfrentar amenazas, intimidaciones o situaciones que pongan en riesgo su integridad física, su tranquilidad personal o la de su familia por el ejercicio de sus responsabilidades institucionales.

Asimismo, el Revolucionario Institucional subrayó que resulta indispensable que las autoridades actúen con prontitud, profesionalismo y estricto apego a derecho, a fin de esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

“No podemos permitir que quienes desempeñan una responsabilidad pública se encuentren expuestos a situaciones de riesgo o posibles actos de intimidación. La seguridad y la integridad de los funcionarios públicos deben estar plenamente garantizadas, independientemente de su filiación política”, señaló el posicionamiento del partido.