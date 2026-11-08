“Fue toda una hazaña” la construcción del Puente Rizo de Oro: Sheinbaum al inaugurar la obra en Chiapas

La Concordia, Chiapas.- El nuevo Puente Rizo de Oro que une vía terrestre a Chicomuselo y La Concordia en Chiapas no sólo es una “gran obra de la ingeniería mexicana”, lleva una sola palabra: “justicia”, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras recorrerlo junto con pobladores de las 21 comunidades que beneficiará, la titular del Poder Ejecutivo afirmó que la construcción “fue toda una odisea, una hazaña”, la cual inició en septiembre de 2023 y concluye en noviembre de este 2026. Pero más allá de la “gran obra de la ingeniería mexicana que también llevaba muchos años en abandono”, resaltó que “es un puente único, pues además de su belleza, lleva una palabra que trajo la Cuarta Transformación y es justicia y junto a esa palabra va bienestar”.

Antes de cortar el cordón inaugural, la presidenta Sheinbaum señaló que durante 6 sexenios, desde la administración de Miguel de la Madrid hasta la de Enrique Peña, las obras en Chiapas quedaron en el olvido, por lo que fueron 36 años de abandono. Pero en este gobierno de la Cuarta Transformación, añadió, “nos reivindicamos y regresamos el recurso al pueblo”.

Con una inversión total de dos mil 308 millones de pesos, de los cuales más de mil 086 millones (casi la mitad) se han ejercido en la actual administración, la mandataria cortó el listón que abre el paso de este puente con el que se reduce el recorrido estatal de 6 a 4 horas entre Chicomuselo y Tuxtla Gutiérrez, ya que elimina el cruce en chalana (una pequeña embarcación) que hacían los chiapanecos en el vaso de la presa La Angostura.

Este nuevo puente beneficiará a 300 mil habitantes de 10 municipios de esta región de Chiapas ubicada a menos de 500 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Sobre está obra la mandataria puntualizó que durante el periodo neoliberal no se construyeron escuelas, hospitales, carreteras ni puentes. “Sólo se paraban cuando había elecciones y después se olvidaban del pueblo”.

Pero con la llegada del ex presidente López Obrador se hizo el puente de La Concordia y ahora en esta administración el de Rizo de Oro, los que representan justicia y bienestar social.

“Siempre vamos a estar cerca de los chiapanecos porque amor con amor se paga y porque si algo hace este gobierno es traer bienestar y justicia para el pueblo”, concluyó. Después caminó cerca de un kilómetro para llegar a uno de los extremos del puente y cortar el listón.