Abre Bonilla la puerta a alianzas del PAN rumbo a 2027 y llama a anteponer la unidad a intereses personales

Marco Bonilla, coordinador estatal de Patria, Familia y Libertad del estado de Chihuahua, adelantó que el Partido Acción Nacional (PAN) analizará la posibilidad de construir alianzas electorales con otras fuerzas políticas rumbo a 2027, aunque aclaró que la principal coalición que busca impulsar el partido es con la sociedad civil y los ciudadanos.

Explicó que será el Consejo Político Estatal el que analice la propuesta para que el Comité Directivo Estatal explore posibles acuerdos con otros partidos. Señaló que existe buen ánimo entre los consejeros para avanzar en esta posibilidad, pero subrayó que no se tomarán decisiones generales para todos los municipios, debido a que cada localidad tiene condiciones políticas distintas. Por ello, se escuchará a los comités municipales para determinar dónde conviene construir alianzas y dónde competir por cuenta propia.

CEN definirá los tiempos para seleccionar candidaturas

En cuanto al proceso de selección de candidatos para 2027, Bonilla indicó que el Comité Ejecutivo Nacional tendrá a su cargo la conducción del proceso electoral en Chihuahua, conforme a los estatutos partidistas. Los tiempos, formas y plazos serán establecidos por las instancias correspondientes.

Hizo un llamado a los aspirantes a mantener la confianza y la paciencia, al considerar que cada municipio requiere una estrategia particular. También insistió en la necesidad de instalar una mesa de unidad entre las dirigencias nacional y estatal, así como los interesados en participar, para dialogar y acordar el método de selección.

Sostuvo que el mejor mecanismo será aquel que permita al PAN salir unido, fortalecido y con posibilidades reales de ganar. Asimismo, justificó el aplazamiento de las definiciones internas debido a la situación extraordinaria que representó la detención de uno de los aspirantes.

Pide anteponer al partido sobre los intereses personales

El alcalde con licencia aseguró que existe un trabajo permanente para preservar la unidad del panismo y evitar que militantes o liderazgos abandonen el proyecto político. Reconoció que dentro del partido existen diferentes grupos y posturas, pero defendió que la pluralidad y la discusión forman parte de su vida democrática.

Consideró que los intereses personales deben quedar por debajo del partido y, principalmente, del bienestar de Chihuahua y México. En ese sentido, llamó a los aspirantes a actuar con generosidad y entender que primero se debe construir un proyecto ganador para después estar en condiciones de servir a la ciudadanía.

También destacó que su figura representa un factor de unidad entre los distintos grupos y liderazgos panistas, en un momento en que el partido busca consolidar una ruta común rumbo a la próxima contienda.

Advierte riesgos para Chihuahua ante el avance de Morena

Bonilla sostuvo que el proyecto político que se construye para Chihuahua no debe pertenecer exclusivamente a un partido o ideología, sino integrar a todos los ciudadanos que buscan mejores condiciones para el estado.

Señaló que uno de los principales objetivos es evitar que Morena llegue al Gobierno estatal, pero también impedir que avancen en Chihuahua la delincuencia organizada, los pactos criminales y el deterioro de los servicios médicos. Añadió que existe preocupación por la posibilidad de que la entidad pierda autonomía en sus decisiones frente al Gobierno federal.

En este contexto, reiteró que el principal adversario político está fuera del PAN, por lo que consideró indispensable resolver primero las diferencias internas y construir una fuerza política capaz de competir unida.

Contrapone democracia del PAN con decisiones de Morena

Al defender los mecanismos internos de Acción Nacional, Bonilla afirmó que el partido se distingue por permitir que sus militantes expresen sus opiniones y debatan abiertamente, a diferencia de lo que calificó como imposiciones y decisiones por dedazo en Morena.

Señaló que la democracia debe ejercerse todos los días y no sacrificarse por intereses políticos particulares. Como ejemplo, mencionó la sesión del Consejo Estatal, donde se discuten de frente los temas que definirán el rumbo del partido.

Instalan Consejo Político para construir estrategia de campaña

Finalmente, informó sobre la instalación del Consejo Político Estatal de la campaña, integrado por liderazgos con experiencia y trayectoria en la política chihuahuense, cuyo propósito será aportar consejos, conocimientos y estrategias para elaborar el mejor plan de campaña.

Adelantó que se espera la incorporación de Marcelo Torres, delegado del Comité Ejecutivo Nacional, quien llegará a Chihuahua el miércoles. Una vez concluida la sesión del Consejo Estatal y con el acompañamiento de la dirigencia nacional, comenzarán los trabajos para analizar los posibles métodos de selección de candidaturas.