Vuelca conductor en canal tras perder el control de su vehículo en Fuentes Mares

Un joven conductor protagonizó una aparatosa volcadura sobre la avenida Fuentes Mares, en el cruce con la calle Ignacio Allende, cuando circulaba en sentido de norte a sur a bordo de un automóvil Nissan Tsuru, de color gris.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante presuntamente debido al exceso de velocidad, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado en el interior de un pequeño canal ubicado en el sector, a la altura del establecimiento de Tortas El Primo.

Al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes valoraron al joven y confirmaron que resultó ileso, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar conocimiento del accidente, elaborar el croquis correspondiente y realizar las diligencias para deslindar responsabilidades. No se reportaron personas lesionadas.