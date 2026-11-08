Cae árbol de ocho metros y derriba cable eléctrico en la colonia Industrial

Un árbol de aproximadamente ocho metros de altura cayó sobre la calle Guanajuato, cerca del cruce con Aguascalientes, en la colonia Industrial, provocando la obstrucción de la circulación y el desprendimiento de un cable de un poste de energía eléctrica.

Vecinos del sector señalaron que no escucharon ningún ruido al momento de la caída y que el residente de una vivienda contigua fue alertado por otras personas.

El incidente ocurrió mientras se registraba lluvia en la zona, aunque no había fuertes rachas de viento. De manera preliminar, se presume que un camión pudo haber derribado el ejemplar al circular por la vialidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para seccionar el árbol y retirar los restos de la vía pública, con el objetivo de liberar el paso vehicular. El incidente también dejó un cable de energía eléctrica caído, por lo que se requirió atención para evitar riesgos en el sector.