Localiza FDZC a dos adolescentes con reporte de ausencia en Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas, localizó sanos y salvos a dos adolescentes que contaban con reporte de ausencia en Chihuahua.



Gracias a la inmediata implementación de los protocolos de búsqueda y las investigaciones, fueron encontrados los adolescentes de iniciales A.A.L.A. de 14 años de edad, y N.D.G.R de 16 años de edad.



En sus respectivas entrevistas ante agentes del Ministerio Público, manifestaron que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.



La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de atender los reportes de ausencia y no localización de personas de manera inmediata, a fin de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.