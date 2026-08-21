Llamado a la Conagua-Enroques tricolores-Chela en la Capital del Mundo-Cuestionamientos ganaderos

Ante la crisis hídrica que enfrentan los habitantes del municipio de Coyame del Sotol, ya no nada más los productores agrícolas, también los habitantes de las comunidades que lo integran, esto debido a que la Conagua decidió cerrar la presa El Granero para almacenar el agua y enviarla a los Estados Unidos, el alcalde Armado Reyes ya envió un oficio al titular de esa dependencia federal en el estado, Román Alcántar, para que por favor los atienda a él y a un grupo de agricultores de los poblados de San Pedro, La Paz de México, Cuchillo Parado, El Mangle y El Álamo, comunidades que se ubican en las cercanías del río Conchos y que desde hace varias semanas están sufriendo por falta de agua, ya sea para el riego de las parcelas e incluso para uso doméstico, pues el cauce del río va prácticamente seco y el agua ya es insuficiente para las actividades productivas y hasta para la vida diaria.

Sin embargo, aún y cuando la petición formal ya está hecha por parte del alcalde de Coyame del Sotol, la indolencia y la carencia de resultados es lo que caracteriza a la administración de la Conagua, en donde tal parece que eligieron al personaje morenista menos capacitado para el cargo. Y para muestra, las respuestas que Alcántar ofreció cuando estalló mediáticamente este problema, al señalar que fueron los encargados del Distrito de Riego 090 los que están detrás del cierre de El Granero y que según él desconoce que el agua está siendo almacenada por órdenes de la 4T para el pago del Tratado de 1944… y mientras la ineptitud se cierne sobre la Conagua, todo un municipio está en crisis hídrica y con ello se vendrá una económica, si de por sí la situación ahí no es nada halagüeña, el Gobierno Federal, en su indolencia, ha optado por sepultarlos.

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Y si de no hacer su chamba se trata, otro que quedó exhibido y regañado por su jefa es Juan Blanco, director del Fideicomiso Carretero del Estado, el cual se encarga del funcionamiento de las casetas en las carreteras de cuota, o al menos eso se dice en el papel, ya que varias denuncias han exhibido que el exalcalde de Chihuahua capital anda en todo, menos en lo que debería, motivo por el que la gobernadora Maru Campos le pidió públicamente que se ponga a trabajar y deje de andar haciendo campaña anticipada, lo que mostró que Blanco Zaldívar anda más ocupado en la campaña del exfiscal César Jáuregui, el cual sigue insistente en ser el candidato del PAN a la alcaldía, que en cumplir con su deber como funcionario estatal.

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El que se aventó una serie de enroques y nuevos nombramientos al interior del organigrama del Comité Directivo Estatal del PRI es su presidente, Alex Domínguez, quien esta semana les tomó protesta a los priistas en sus nuevos cargos dentro de la estructura tricolor, como lo son Javier Terrazas en la subsecretaría de Acción Electoral; Blanca Olivia Valenzuela como presidenta estatal de asociación unidad revolucionaria; Pepe Silveyra como secretario de Gestión Social y Manuel Valenzuela como coordinador de Afiliación y Registro Partidario, nombramientos en los que también estuvieron presentes la secretaria General del CDE, Janeth Montes y el secretario de Elecciones, Óscar Derma, quien luego de renunciar al Consejo de Urbanización Municipal, se ha concentrado de lleno en las actividades partidistas, con eso de que a menos de 10 meses que se lleve a cabo la jornada electoral, los tricolores de Chihuahua todavía no saben si irán solos o acompañados, así que por sí o por no, andan enfocados en afinar estructuras al interior del partido y también en el territorio.

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Si de priistas hablamos, la que hoy andará de visita en Parral es la diputada federal Chela Ortiz, excandidata del PRI a la gubernatura y exsenadora, la cual estará acompañada en su gira en la Capital del Mundo por el presidente del Congreso del Estado y diputado local que representa al Distrito 21, Memo Ramírez, mismos que traerán agenda desde temprano, pues tienen planeada una rueda de prensa y después una reunión con la estructura tricolor parralense, ya que si en algún lugar del estado los priistas siguen fuertes, es precisamente en Parral y también en los municipios serranos de la mano del también diputado local y coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, Arturo Medina. Es así que bajo esa tesitura de no atenerse a lo que pudiera pasar con las alianzas, los tricolores continúan reforzando su maquinaria en el territorio, motivo por el que Chela Ortiz andará de visita en tierras parralenses en compañía de Memo Ramírez, quien por cierto, ayer en calidad de presidente del Congreso, se reunió con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con el que platicó de todos los pendientes en el Poder Legislativo y en mantener la coordinación entre Poderes, a pesar de que ya casi es tiempo del cambio de estafeta en la Mesa Directiva.

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Con la esperanza de la pronta reapertura de la frontera de los Estados Unidos al ganado sonorense y chihuahuense, reapertura que será escalonada a pesar de que la plaga del gusano barrenador no se ha podido extinguir, pero sí controlar, al menos aquí en el estado, el que participó en la más reciente reunión de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, quien no nada más tuvo la oportunidad de platicar con sus homólogos, también con el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la 4T, Leonel Cota, al cual le cuestionó el por qué nuestro estado no ha sido incluido en el programa Cosechando Soberanía, a pesar de que ya tres veces les presentaron proyectos completos al respecto. Bustillos debería saber que si Chihuahua ha sido rechazado es más un tema político, con eso de que la 4T parece que se ensaña con esta entidad norteña cuando de fomentar el agro y la ganadería se trata.