Lille se interesa en Carvajal tras salir de Real Madrid

Lille está interesado en el fichaje de Dani Carvajal, según varias fuentes han informado a ESPN. El futbolista de 34 años se encuentra actualmente sin equipo tras su salida de Real Madrid y el conjunto francés es una opción muy a tener en cuenta para su futuro.

Carvajal quedó libre este verano y ha recibido el interés de numerosos clubes, aunque todavía no ha aceptado ninguna propuesta para continuar su carrera. El lateral derecho español jugó trece temporadas en el primer equipo de la Casa Blanca, en las que conquistó 27 títulos.

Carvajal se lesionó de gravedad en octubre de 2024, con una triple rotura en su rodilla derecha. Esta última temporada con el conjunto Merengue también tuvo que ser intervenido de la rodilla en el mes de octubre, lo que lo condicionó el curso tras un buen inicio de campaña.

Varias fuentes señalan a ESPN que Carvajal ya estaba en muy buena forma en las últimas semanas de competición con Real Madrid, pese a no contar con la confianza de Álvaro Arbeloa. Ahora, Lille aparece como una opción real para el defensa español.