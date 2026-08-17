Las líneas con terminación 0 suspendidas se reactivarán al completar su vinculación: CRT

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informa a las personas usuarias con líneas terminadas en 0 y que no realizaron su vinculación dentro del plazo establecido: su línea telefónica no se ha cancelado ni perdido.

La suspensión del servicio podrá ocurrir dentro de las 72 horas siguientes al primer minuto del 16 de agosto para las líneas que aún no han sido vinculadas. Para reactivar el servicio, únicamente es necesario completar el proceso de registro ante su compañía telefónica.

Existen dos alternativas para realizar este proceso:

Desde su celular: ingrese a la plataforma de su compañía telefónica. Puede realizar el trámite aun si su línea está suspendida o sin saldo, ya que la navegación en estos sitios no consume datos.

De forma presencial: acuda directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su operador.

En la página registratulinea.crt.gob.mx se encuentra la dirección de los sitios oficiales de las compañías telefónicas, donde puede realizarse la vinculación.

Para este proceso solo se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP y no se almacenan datos biométricos.

El calendario de vinculación continúa de manera escalonada: el próximo 31 de agosto corresponde a las líneas con terminación 1. No obstante, las personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora para evitar interrupción en el servicio o filas de último momento.