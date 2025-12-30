Lamenta PAN Nacional fallecimiento del exgobernador Francisco Barrio

El Comité Directivo Nacional del PAN, así como su dirigente Jorge Romero externaron sus condolencias por el fallecimiento del exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas.

A tráves de redes sociales se destacó que Francisco “Pancho” Barrio fue un distinguido militante del Partido Acción Nacional, externando su pésame a la familia del exmandatario.

Por su parte, Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN en Chihuahua indicó que Francisco Barrio deja un gran legado no solo para el Estado, sino para el país, al haber sido una figura icónica en la formación de la democracia, con acontecimientos como el Verano Caliente del 86.

Francisco Barrio Terrazas fue gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998, así como alcalde de Ciudad Juárez de 1983 a 1986; falleció ayer por la noche en Houston, Texas luego de que semanas atras se sometió a una cirugía de corazón y posteriormente sufrió de una neumonía.