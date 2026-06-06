Rescatan a dos menores de incendio en vivienda de la colonia Villa

Chihuahua, Chih.- Dos menores de edad, uno de aproximadamente 15 años y otro de 9, fueron rescatados por elementos de la Policía Municipal tras registrarse un fuerte incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Ramón Córdoba, en la colonia Villa.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes arribaron rápidamente al lugar y, con apoyo de varios compañeros, rompieron un candado para ingresar al domicilio. Al momento de entrar encontraron a los menores intentando escapar al brincar una barda, donde resultaron con lesiones provocadas por un alambre de púas. Los policías lograron ponerlos a salvo mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos ingresaron posteriormente a la vivienda para combatir el siniestro, que se concentró principalmente en la parte alta del inmueble y ocasionó cuantiosos daños materiales. En la planta baja también se registraron afectaciones por humo y calor. Tras varios minutos de labores, los tragahumo lograron controlar y sofocar el incendio, evitando que las llamas se propagaran a propiedades contiguas.