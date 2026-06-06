Top 3 de las aseguradoras con más quejas; encabeza Qualitas: Condusef Chihuahua

Wendy Pérez, titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Chihuahua, dio a conocer que en el primer semestre del 2026 se han recibido ante la dependencia 575 quejas en contra de Seguros que van desde la negativa por el pago de la indemnización o retrasos en las reparaciones.

La funcionaria federal agregó que en Chihuahua aún hay muchas personas que desconocen cómo poder entablar o actuar en cuanto a este tipo de situaciones, ya que hay quienes hasta tienen años de estar batallando con las aseguradoras que contratan.

Pérez Ceballos, confirmó que Qualitas, es la aseguradora que más reclamos recibe, pero también es la que resuelve más.

De acuerdo a los números que presenta la Condusef, Qualitas en este primer semestre presenta 87 quejas, seguido por seguros Chubb con 62 quejas; seguros BBVA con 42 y finalmente seguros Banorte con 29. Estas son las que encabezan la lista en Chihuahua.

Recordó la delegada que sí se tiene un siniestro y no se les atiende, no dejen pasar el tiempo y acudan a la Condusef ubicada en la avenida Zarco 2605. Además, indicó que la dependencia tiene una modalidad en línea para que presenten la queja sin necesidad de acudir a las oficinas. Reconoció que en la capital han incrementado los accidentes viales por el número de vehículos, por lo que las quejas también aumentan en contra de las aseguradoras.