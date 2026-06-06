Conductor de plataforma muere tras sufrir aparente problema de salud en la colonia Campesina

Chihuahua, Chih.- Un conductor de plataforma identificado como Raúl Horacio Gutiérrez, de aproximadamente 30 años de edad, falleció la tarde de este sábado en calles de la colonia Campesina, luego de sufrir un aparente problema de salud cuando realizaba un viaje. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Corona Imperial y Miguelitos, donde el hombre se encontraba a pocos metros de concluir un servicio y dejar a una pasajera cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó.

Testigos señalaron que una pareja que se encontraba en el lugar acudió de inmediato para auxiliarlo, mientras que un elemento de la Policía Vial colaboró en las maniobras de primeros auxilios y solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al conductor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con versiones de personas presentes, la pasajera que viajaba con la víctima habría tomado algunas de sus pertenencias antes de retirarse y resguardarse en una vivienda cercana. Familiares del conductor llegaron al sitio tras ser notificados del fallecimiento, mientras autoridades realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones sobre los hechos.