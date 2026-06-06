Preserva Municipio la Plaza de Armas, símbolo histórico de Chihuahua Capital

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones uno de los espacios públicos más representativos de la ciudad, el Gobierno Municipal de Chihuahua realiza diariamente labores de limpieza, mantenimiento y conservación en la Plaza de Armas, sitio emblemático del Centro Histórico y punto de encuentro para miles de familias y visitantes.

Desde las 7:00 de la mañana, personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano trabaja en el cuidado de áreas verdes, limpieza general, atención al mobiliario urbano y mantenimiento de distintos elementos que conforman este espacio, con el propósito de brindar una imagen ordenada, segura y agradable para quienes lo visitan.

Ubicada en el corazón de Chihuahua Capital, la Plaza de Armas forma parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. A su alrededor se encuentran edificios de gran relevancia arquitectónica e histórica, como la Presidencia Municipal y la Catedral Metropolitana, convirtiéndola en uno de los principales referentes turísticos y culturales de la capital.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de preservar los espacios que dan identidad a Chihuahua Capital, garantizando que continúen siendo lugares de convivencia, orgullo y encuentro para las presentes y futuras generaciones.