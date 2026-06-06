Marco Bonilla participa en el “Terremoto Azul” en Jiménez y Camargo; convoca a ciudadanos a sumarse al PAN

Marco Bonilla, se sumó a la jornada nacional “Terremoto Azul” con recorridos en Ciudad Jiménez y Camargo, llevando directamente a los ciudadanos del centro del estado el mensaje y la propuesta de Acción Nacional.

Acompañado por la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, Bonilla recorrió a pie la avenida Juárez en Ciudad Jiménez hasta llegar a la intersección con la calle Coronado, donde militantes locales lo esperaban desde temprano con calcas del partido. En Camargo, la actividad se concentró en las calles Guillermo Prieto y Francisco Márquez, con panistas ondeando banderas azules en una de las plazas más concurridas de la ciudad.

En ambas sedes, Bonilla dialogó con vecinos, escuchó sus preocupaciones y compartió la visión panista de construir gobiernos cercanos, eficientes y comprometidos con las familias chihuahuenses. Sin protocolos el alcalde capitalino recorrió puerta a puerta, y escuchó cara a cara, a la ciudadanía de ambos municipios.

El “Terremoto Azul” es una movilización nacional simultánea convocada por los comités estatales del PAN para fortalecer el contacto directo con la población, escuchar sus necesidades y consolidar la presencia del partido en colonias y comunidades de todo el país.