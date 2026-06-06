Chihuahua se suma al Primer Terremoto Nacional Simultáneo de Acción Nacional

La presidenta del PAN, Daniela Álvarez, el Presidente Municipal, Marco Bonilla y la Diputada federal Rocio Gonzalez, encabezaron recorridos en Jiménez y Camargo acompañados por liderazgos panistas, militantes, simpatizantes y ciudadanos, como parte de la movilización nacional de Acción Nacional a un año de las elecciones de 2027.

Jiménez y Camargo, Chihuahua.- A un año de las elecciones de 2027, el Partido Acción Nacional realizó este sábado el Primer Terremoto Nacional Simultáneo, una jornada de activación política y ciudadana desarrollada de manera coordinada en todo el país para demostrar que el PAN está más vivo, fuerte y cercano a la gente que nunca.

En Chihuahua, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Daniela Álvarez, y el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla, encabezaron las actividades en los municipios de Jiménez y Camargo, acompañados por la diputada federal Rocío González, el diputado Arturo Zubía, el alcalde de Coronado, Leo López, la secretaria estatal de Acción Juvenil, Carolina Sotelo, además de liderazgos locales, militantes, simpatizantes y numerosos ciudadanos que se sumaron a la jornada.

Como parte de la activación, se realizaron recorridos casa por casa mediante la tradicional dinámica de “toca, toca”, permitiendo escuchar de primera mano las inquietudes, necesidades y propuestas de las familias chihuahuenses. Durante las actividades, se destacó la importancia de fortalecer la participación ciudadana, defender las instituciones democráticas y mantener una oposición cercana a la gente, con capacidad de escuchar y construir soluciones para los retos que enfrenta México.

La jornada inició en Jiménez, donde liderazgos panistas, militantes, simpatizantes y ciudadanos participaron en recorridos casa por casa para dialogar con las familias del municipio. Más tarde, las actividades continuaron en Camargo, donde se replicó la dinámica de acercamiento ciudadano y se realizó un encuentro con la comunidad para cerrar la jornada.

El Primer Terremoto Nacional Simultáneo surge como una movilización nacional para reafirmar los principios de Acción Nacional y convocar a la ciudadanía a participar activamente en la construcción del futuro del país, defendiendo la patria, la familia y la libertad. Es importante destacar que estas actividades se realizaron de manera simultánea en los diferentes municipios del estado de Chihuahua y en las entidades de todo México.

Daniela Álvarez destacó que Acción Nacional seguirá presente en las calles, escuchando a la gente y fortaleciendo la participación ciudadana en todo el estado.

Con esta movilización simultánea, el PAN reafirma su compromiso de defender la libertad, fortalecer la democracia y mantenerse cercano a las causas de las familias chihuahuenses y mexicanas.