‘En el camino’: la carta de amor de David Pablos a la soledad y el deseo masculinos más allá del discurso ‘queer’

David Pablos dirige ‘En el camino’, una “road movie” en la que los protagonistas buscan el amor, compañía, un poco de ternura, respuestas y consuelo en medio de ese paisaje árido y agreste que llamamos masculinidad.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, reza aquella canción de Joan Manuel Serrat que, al hablar con el director David Pablos, viene a colación en primer lugar porque su más reciente película se titula, precisamente, En el camino, y después porque, para concebir y levantar cualquier película, los cineastas emprenden un viaje, salen al camino —muchas veces sin rumbo fijo— al encuentro de ideas, de actores y de un equipo que los ayude a llegar a su destino, a levantar y fotografiar esos mundos que en primer lugar existieron en su imaginación, y eso fue lo que le pasó a David con esta historia.

‘En el camino’ de David Pablos, una historia de amor en el mundo de los traileros

“Hace años llegué por azares del destino al mundo trailero, tuve a una persona que fue mi guía hacia este mundo, un fotógrafo que en ese momento estaba muy interesado en retratar a los traileros”, cuenta en exclusiva para Quién David Pablos, también director de la multipremiada El baile de los 41.

Ese primer acercamiento con el universo que ahora queda retratado en su nueva historia tuvo lugar en Oaxaca. “Me enamoré de inmediato”, asegura David.

‘En el camino’, dirigida por David Pablos (Jonathan Saldaña / QUIÉN)

“Me enamoré de las historias que contaban los traileros, me enamoré de la forma en la que ellos hablan de su vida nómada, de la maquinaria que involucra este mundo”, recuerda.

En las palabras de David se nota que ese mundo que se abría a sus ojos, encendió el motor de su imaginación con un combustible compuesto de las aventuras, las anécdotas pero también las añoranzas y la soledad que acompañan a los conductores, cuyas vidas transcurren —la mayor parte del tiempo— dentro del tráiler.

“Estos tráileres tan poderosos, que se vuelven casas móviles, que además son como vientres y pues donde pasan estos hombres la mayor parte de su tiempo, incluso aunque tengan familias, pues pasan más tiempo en el tráiler que en sus casas y que con las familias”, explica el cineasta.

‘En el camino’, dirigida por David Pablos (Instagram)

Esas narrativas y el factor visual de estas máquinas y sus conductores enamoraron a David Pablos, quien asegura que la carretera en sí misma le parece hermosa, lo mismo que la idea de vivir en el camino y de conocer de punta a punta el país y de todo lo que significan estos viajes.

“Todo eso me enamoró y, visualmente, además son espacios que a mí me intrigan mucho, que me parecen muy bellos, no necesariamente bonitos, pero sí muy bellos. Y al enamorarme de este contexto fue casi inmediato que dije: ‘Voy a hacer una película aquí’”, afirma.

El corazón de ‘En el camino’ está en el inesperado encuentro de dos hombres solitarios y con heridas profundas

Contar una historia de amor entre dos hombres podría parecer una idea con poco sentido. Sin embargo, como explica David Pablos, la posibilidad de que existiera un relato así era mayor de lo que podríamos imaginar.

‘En el camino’, dirigida por David Pablos (Instagram)

“Era claro cómo en este mundo existía la posibilidad de contar fácilmente una historia como la que está en mi película y cómo la historia que cuento en la película, en el contexto de los personajes, es algo no del todo ajeno al mundo trailero”, explica.

“Lo único que yo tenía claro y esto fue el punto de partida, es que quería arrancar una película con un joven que se acuesta con traileros y que de alguna manera esto lo lleva a lidiar con una herida de profundidad que tiene que ver con el padre”, añade el director.

En el camino conocemos a Veneno, interpretado por Víctor Prieto, un joven que tiene encuentros sexuales en la carretera con traileros y que vive o sobrevive en un mundo marcado por la violencia, las relaciones de poder y la soledad. En su andar, conoce al Muñeco, personaje a quien da vida Osvaldo Sánchez, el único actor de carrera de la película.

‘En el camino’, dirigida por David Pablos (Jonathan Saldaña / QUIÉN)

“Yo casteé, salvo Osvaldo Sánchez, que es quien hace de Muñeco, todos actores naturales, gente de Ciudad Juárez, y creo que hay un naturalismo en la película que tiene que ver con el tono y tiene que ver con la gente con la que trabajé y de también adaptar mucho a quiénes son ellos y dejar que todo lo que estaba yo viendo en todo momento, tanto en el proceso de escritura como en el proceso de desarrollo, que todo eso quedara plasmado en el guión”, señala.

‘En el camino’, dirigida por David Pablos (Jonathan Saldaña / QUIÉN)

La historia transcurre en los paisajes áridos del norte del país, entre cabinas de tráiler, comedores y cachimbas, esos paraderos en las carreteras donde los conductores hacen paradas, toman baños, comen y encuentran en los encargados a alguien que escuche sus historias. Todo ello queda retratado con marcada naturalidad en la película.

“Aunque es una película totalmente de ficción, hay mucha realidad en la película a partir de esta observación; y quizás hay cosas que se sienten casi azarosas, porque involucré mucha de esa realidad en el proyecto”, añade David.

‘En el camino’, dirigida por David Pablos (Instagram)

En la historia, Veneno busca escapar de circunstancias opresivas y de violencia pero quizá ha elegido el camino equivocado para hacerlo, en su afán de “llegar” y cambiar el rumbo de su historia a su favor, se encuentra con Muñeco, en esa búsqueda de compañía que a veces se convierte en un instante de paz o de sosiego y, otras, en uno de deseo.

“Hay una búsqueda, ante todo, de una conexión”, dice David Pablos. “Hay mucha soledad en estos personajes, también hay mucha soledad en este mundo trailero y yo creo que lo que sucede en esta ficción es que los dos personajes tocan sus heridas y se abren y eso los hace intimar y eso los hace conectar”, subraya.

‘En el camino’, dirigida por David Pablos (Jonathan Saldaña / QUIÉN)

Mientras que Veneno escapa de una bola de nieve cada vez más grande que amenaza su vida y la de aquellos que lo rodean, Muñeco escapada de una realidad cada vez más ajena a él: su mujer y sus hijos, una familia que es “suya” nominalmente pero con la que no tiene un vínculo real.

Por ello cuando se encuentran esas dos soledades, la de Veneno y la de Muñeco, lo que menos importa es que sean dos hombres que se acompañan en el camino, uno asumido como gay y el otro como “heteroflexible”, sino el hecho de le dicen sí a la posibilidad de juntar sus soledades y ser, el uno para el otro, aquello que en ese momento necesita.

Una historia de amor entre maquinaria pesada firmada por David Pablos

Esos encuentros en el camino, en los que surgen las historias y hacen que los personajes se vuelvan íntimos dejan ver lo que es inherente a todo ser humano, que es buscar la cercanía de otro ser humano y cómo en esos encuentros se da el cambio.

“Yo creo que eso es algo que todos buscamos en la vida y eso es algo que le da, no nada más sabor a la vida, sino que le da la vuelve la vuelve un poco más amable, la vuelve un poco más llevadera, porque uno transita todo tipo de situaciones y de obstáculos”, dice David.

“Creo que estas son las cosas que de alguna manera se vuelven como pedestales, se vuelven se vuelven puntos de anclaje. Y la idea de hacer la ficción surge de ahí, de dos soledades que se van a encontrar en el camino y van a conectar y —valga la redundancia— van a cambiar sus caminos, ambos, a partir de este encuentro hacia donde sea que los lleve. Ninguno de los dos va a ser el mismo, ni Muñeco ni Veneno son el mismo después de que se encuentran y desarrollan una relación”, explica.