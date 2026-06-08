Refuerza Policía Municipal operativo “Siempre Acompañadas” para brindar mayor seguridad a usuarias del transporte público

Amplían recorridos preventivos y vigilancia en rutas de mayor afluencia de mujeres trabajadoras

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 8 de junio de 2026.- Como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Marco Bonilla para fortalecer la seguridad de las mujeres, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reforzó el operativo “Siempre Acompañadas”, estrategia preventiva que brinda acompañamiento y vigilancia en los trayectos que realizan diariamente usuarias del transporte público.

Con este reforzamiento, elementos de la Policía Municipal realizan recorridos estratégicos en los alrededores de las rutas donde opera el programa, además de efectuar revisiones preventivas a personas, motocicletas y vehículos, así como inspecciones en predios baldíos, tapias y otros espacios que pudieran representar un riesgo para las mujeres.

Actualmente, el operativo mantiene cobertura en la Ruta Oriente, Ruta CEJUM, Ruta Sur y Ruta Cerro Grande, beneficiando a trabajadoras, estudiantes y usuarias del transporte público que diariamente se trasladan entre sus hogares, centros de trabajo y escuelas.

Gracias a estas acciones, la Policía Municipal fortalece su presencia preventiva en corredores de alta afluencia, inhibe conductas delictivas y genera entornos más seguros para las mujeres.

Con programas como “Siempre Acompañadas”, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando estrategias que protejan a las mujeres y fortalezcan su seguridad durante sus traslados diarios por Chihuahua Capital.