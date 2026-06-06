Carlos Olson, recuerda estar puesto y dispuesto para la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua

El legislador local del Partido Acción Nacional, Carlos Olson San Vicente dio a conocer la mañana de sábado que está esperando los tiempos del partido para registrarse como aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal de Chihuahua.

“Vamos a esperar a que salgan las convocatorias, pero estamos puestos y dispuestos, hay una causa que nos llama, hay una experiencia y creo que mi persona, puede dar mucho para Chihuahua, para tener una ciudad que siga con el progreso, una ciudad donde se gobierne con perspectiva de familia”.

El panista subrayó un gobierno con perspectiva de familia, donde cada peso que se invierta sea en pro de las familias. Asimismo, dijo que la capital tiene que seguir siendo competitiva, tal y como la ha manejado el alcalde Marco Bonilla.

También habló de una ciudad estable, y para conseguirlo, urge darles a las familias todos los apoyos y herramientas necesarias, sobre todo a los jóvenes. Una Presidencia que esté cerca de los jóvenes, donde no pierdan el sentido de vida, sino al contrario, tengan ese sentido para salir adelante con sus valores.