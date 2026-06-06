Kenia Os y Peso Pluma confirman el final de su relación: “Termina con amor, con respeto y en los mejores términos”

A través de un comunicado oficial firmado de manera conjunta por Kenia Os y Hassan Kabande, nombre real de Peso Pluma, los cantantes confirmaron que su relación llegó a su fin en los mejores términos.

Es oficial: Kenia Os y Peso Pluma pusieron fin a su noviazgo y, tras algunos días de especulaciones y versiones que apuntaban a la ruptura, la mañana de este sábado, la cantante difundió un comunicado conjunto en el que ambos confirmaron el final de su relación.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su noviazgo

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, se lee al inicio de mensaje firmado con las iniciales de Kenia Os y Hassan Kabande, nombre real de Peso Pluma.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”, añade el mensaje.

Los intérpretes de “Tommy y Pamela” también solicitaron respeto para atravesar este momento lejos de la atención pública, luego de que hace unos días Kenia evadiera las preguntas de la prensa, en Madrid, al respecto de lo que entonces apuntaba a una crisis con el cantante de corridos tumbados.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

La confirmación del truena llega después de varias semanas de especulaciones en redes sociales.

Los seguidores de la ahora expareja detectaron un distanciamiento poco habitual en sus publicaciones y apariciones públicas.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

La ausencia de interacciones entre ambos, así como la disminución de los gestos que solían compartir con frecuencia, alimentó los rumores que finalmente quedaron confirmados con el comunicado oficial.

Kenia Os y Peso Pluma, así fue su historia

La relación de Kenia Os y Peso Pluma comenzó a escribirse frente a los ojos del público tras la colaboración musical “Tommy y Pamela”, un tema que cantaron a dúo.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

La química entre ambos generó comentarios desde entonces, aunque durante varios meses evitaron hablar de su situación sentimental.

Las primeras señales de un romance surgieron a principios de 2025, cuando aparecieron juntos en la Pegasus World Cup de Miami.

Poco después llegaron más encuentros públicos, publicaciones compartidas en redes sociales y momentos que dejaron en claro que entre ellos había algo más que una simple amistad.

Kenia Os y Peso Pluma con Anna Wintour en la Semana de la Moda en NY (Instagram)

Con el paso de los meses, la pareja dejó de ocultarse. Kenia Os acompañó a Peso Pluma en distintas fechas de su gira de conciertos.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante un concierto en Chicago, donde el cantante descendió del escenario para besarla frente al público.

Más adelante comenzaron a compartir imágenes juntos, viajes, videos en TikTok y mensajes que consolidaron su relación ante millones de seguidores, quienes emocionados veían escenas de la cotidianidad de los cantantes quienes, con cariño, se decían “Amor” para referirse uno al otro.

Sus apariciones en público confirmaron que había algo más que una amistad (Getty Images)

Las señales que anticiparon la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os

Las primeras señales sobre una posible crisis en el noviazgo de Peso Pluma y Kenia Os surgieron durante mayo.

Los seguidores de los cantantes notaron que ambos dejaron de mostrarse juntos en redes sociales con la frecuencia habitual. También desaparecieron las interacciones que habían caracterizado buena parte de su relación.

Otros momentos que llamaron la atención ocurrieron, en primer lugar el 31 de mayo, cuando Kenia rompió en llanto durante un concierto en Monterrey.

Kenia Os y Peso Pluma terminan su relación (Instagram)

Mientras que Peso Pluma también presentó actitudes que preocuparon a sus fans, aunque en esos momentos ninguno de los dos confirmó problemas en la relación que este día, oficialmente, se dio por concluida.