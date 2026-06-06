Mirra Andreeva se coronó en Roland Garros; con 19 años, es la jugadora más joven en ganar el torneo desde 1990

París. La joven rusa Mirra Andreeva, octava jugadora mundial, conquistó este sábado a los 19 años su primer título del Grand Slam al batir en la final de Roland Garros a la sorpresa del torneo, la polaca Maja Chwalinska (114ª), por 6-3 y 6-2.

Con 19 años y 39 días, la tenista de Krasnoiarsk (Siberia) se convierte en la jugadora más joven en ser campeona en Roland Garros desde Monica Seles, que tenía 16 años y medio cuando logró en 1990 el primero de sus tres títulos consecutivos en la tierra batida de París.

El éxito de este sábado corona la evolución de Andreeva, una adolescente prodigio, que tenía apenas 15 años cuando ganó su primer partido en el circuito WTA.

Asombró ya al mundo siendo semifinalista de Roland Garros en 2024, con 17 años, y en 2025 conquistó dos títulos WTA 1000, en Dubái e Indian Wells.

Ahora da un paso más y se lleva su primer Grand Slam, en su primera final en un torneo de la máxima categoría.

Chwalinska no pudo por lo tanto acabar de la manera más feliz su particular cuento de hadas de este Roland Garros, aunque podrá consolarse con su salto espectacular en la próxima clasificación mundial, donde será 21, después de haber comenzado el torneo fuera del Top 100.

La jugadora polaca de 24 años ha hecho historia en este Roland Garros, siendo la jugadora de menor ranking en llegar a la final desde la creación de la clasificación WTA en 1975.

Es también la única que ha llegado al último partido después de haber entrado al cuadro principal desde las rondas previas de clasificación.

Ante la atenta mirada del actor Brad Pitt y del resto de espectadores congregados en la pista Philippe Chatrier, Chwalinska comenzó el partido plantando cara, con una variedad de golpes que le permitió resistir hasta el 3-3 del primer set, cuando Andreeva empezó a imponer su superioridad.

La rusa se llevó esa primera manga por 6-3, en 42 minutos, y en la segunda fue muy superior, distanciándose pronto 5-0.

Chwalinska se resistió con dos juegos consecutivos, los del honor, antes de que Andreeva sentenciara el partido y el torneo con un 6-2, en un duelo que duró 1 hora y 22 minutos.