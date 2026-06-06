Tropas israelíes matan a bebé palestino en Cisjordania ocupada; “él era el mundo entero”, dicen sus padres

Hebrón. Tropas israelíes mataron a un bebé palestino de siete meses al disparar contra el vehículo de sus padres en la Cisjordania ocupada, informó el Ministerio de Salud palestino.

Los padres de Sam Fahd Abu Haikal resultaron heridos cuando conducían el viernes por la noche en la zona de Tel Rumeida, al sur de la ciudad de Hebrón, según el Ministerio. Habían estado viajando para visitar a familiares, informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

“Una bala atravesó el rostro del niño por el lado derecho y salió por el lado izquierdo” y luego impactó a la madre del niño, relató el padre, Fahd Abu Haikal. El profesor en la Universidad de Belén recibió un disparo en la mano.

“Él era el mundo entero”, añadió Haikal. El niño cumplió siete meses el viernes.

El ejército israelí afirmó que los soldados dispararon contra un vehículo que parecía acelerarse hacia ellos en el área de Hebrón.

El padre contó a reporteros de The Associated Press que una bala impactó el parabrisas del automóvil antes de atravesarle la mano derecha, y luego alcanzar a su hijo y a su esposa, que iban en el asiento trasero. Otra bala impactó el capó del vehículo, según reporteros de Ap que vieron el automóvil.

Haikal señaló que su esposa se encuentra en estado crítico porque hay metralla cerca de su corazón. La familia le dijo que su hijo murió justo antes de dirigirse a las oraciones fúnebres.

El padre exigió justicia. “Al final te dicen que fue un error”, dijo. “Nada se llama un error”.

La abuela del bebé, Feryal Abu Heikal, también iba en el automóvil. Relató que conducían cerca de un puesto de control y se detuvieron cuando vieron vehículos militares israelíes y soldados a lo lejos. Señaló que, cuando las fuerzas les dispararon, al principio pensó que eran tiros de advertencia.

“La escena fue horrible: ver a un bebé de siete meses con el rostro destrozado”, apuntó. ¿Qué tipo de ejército en el mundo hace esto?”.

El Consulado británico en Jerusalén se expresó en X “conmocionado y entristecido” por la muerte del bebé y pidió una “investigación inmediata y transparente y rendición de cuentas”.

Los soldados israelíes acusados de lastimar a palestinos rara vez son sancionados y son imputados en menos de 1 por ciento de los casos, según el grupo israelí de derechos Yesh Din, con base en 2 mil 427 denuncias que alegaban irregularidades entre 2016 y 2024.