Kate Middleton revela cómo es su vida en casa con el príncipe William: “Me encanta lavar los platos”

Kate Middleton contó cómo ella, el príncipe William y sus tres hijos se reparten las tareas domésticas y reveló quién lava y quién seca los platos.

Aunque Kate Middleton y el príncipe William llevan una vida marcada por compromisos oficiales, viajes y actos de la realeza británica, en casa también tienen una rutina mucho más cotidiana. La princesa de Gales reveló uno de esos detalles durante una reciente visita a West Sussex, donde contó cómo se reparten las tareas domésticas en familia.

Kate Middleton revela cómo es su vida en casa con el príncipe William

La confesión ocurrió el 30 de septiembre, durante una visita de Kate a un servicio de minibuses comunitarios en Pulborough, West Sussex. La princesa acompañó a una mujer de 94 años hasta un almuerzo comunitario y después convivió con los asistentes.

En medio de la conversación, Kate sorprendió al contar que hay una tarea doméstica que disfruta especialmente: lavar los platos. “Me encanta lavar los platos. De verdad”, comentó ante los asistentes.

La respuesta de Kate fue bastante clara: ella se encarga de lavar los platos, mientras que el príncipe William tiene otra función.

Cuando le preguntaron si su esposo también ayuda con esta tarea, la princesa de Gales explicó que él se ocupa de secarlos. Incluso describió su dinámica como un “buen equipo” y aseguró que sus hijos también participan.

“Él seca. Somos un buen equipo”, contó Kate, quien añadió que los tres pequeños también se involucran en las labores de casa.

De esta manera, los príncipes George, Charlotte y Louis también tienen asignadas tareas domésticas.

Kate Middleton revela un poco de su vida familiar

La anécdota de los platos no fue el único detalle personal que Kate compartió durante su encuentro con los habitantes de Pulborough.

Mientras viajaba en el minibús junto a los asistentes del almuerzo, la princesa contó entre risas que suele ser despistada y que en ocasiones tiene que recordarles a sus hijos que se pongan el cinturón de seguridad.

También habló sobre la importancia de este tipo de encuentros para combatir el aislamiento y hacer comunidad. “Qué bonita manera de hacer amigos”, comentó al observar la cercanía entre los asistentes al almuerzo semanal.

La visita formó parte de su trabajo para destacar la importancia de los servicios comunitarios y el papel de los voluntarios, especialmente para las personas mayores que pueden sentirse aisladas.

La vida cotidiana de Kate Middleton y Guillermo detrás de la realeza

En los últimos meses, la familia ha protagonizado varias apariciones públicas. En agosto, los cinco asistieron juntos a los Juegos de la Commonwealth en Glasgow, una de las pocas ocasiones en las que los príncipes de Gales se han mostrado con sus tres hijos durante una actividad oficial.

Ahora, Kate ha dejado ver otra faceta de su dinámica familiar: una en la que, al menos después de las comidas, ella lava los platos, William los seca y los niños también ponen de su parte.

Un detalle tan sencillo como lavar los platos terminó convirtiéndose en una de las pocas ventanas recientes a la vida doméstica de una de las parejas más observadas de la realeza británica.