Balean a hombre en domicilio de la colonia Las Torres

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado por proyectil de arma de fuego al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Las Torres. La víctima presentó al menos cuatro impactos de bala en la zona torácica.

El lesionado fue abordado en una pick up Ram de color negro y trasladado hasta el cruce de Fuentes Mares e Ignacio Rodríguez, donde agentes policiacos le brindaron apoyo y escoltaron el vehículo hasta el IMSS de Ávalos.

En dicho lugar recibió los primeros auxilios y posteriormente fue abordado en una ambulancia para ser trasladado al Hospital Morelos del IMSS, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento no se han informado detalles sobre los responsables de la agresión.