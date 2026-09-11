Arrestan a juez Manuel Jurado en pleno Centro de Chihuahua; Fiscalía Anticorrupción ejecuta orden de aprehensión

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua cumplimentó este jueves una orden de aprehensión en contra de Manuel Jurado Torres, juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, quien es investigado por presuntos actos de corrupción e irregularidades relacionadas con el ejercicio de su función pública.

El juzgador fue detenido en pleno Centro de la ciudad de Chihuahua, en el cruce de las calles Niños Héroes y casi Venustiano Carranza, donde agentes de la Fiscalía Anticorrupción lo interceptaron y ejecutaron el mandato judicial. La detención ocurrió en una zona de alta circulación y quedó registrada en imágenes en las que se observa el momento en que los elementos abordaron al juez.

Posteriormente, Jurado Torres fue asegurado y trasladado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. De acuerdo con la información difundida, permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la audiencia en la que el Ministerio Público presentará los datos de prueba y se definirá su situación jurídica.

La detención se produjo pocas horas después de que el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informara que actualmente existen 11 carpetas de investigación contra jueces y dos contra magistrados del Poder Judicial del Estado, derivadas de posibles actos de corrupción y presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

El caso de Manuel Jurado Torres cuenta además con un antecedente dentro del ámbito disciplinario. En marzo pasado, el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua determinó su suspensión inmediata como medida cautelar, dentro de un procedimiento relacionado con su actuación en el caso de la maestra Edna Marilin Chávez.

El juez parralense también cobró notoriedad pública por su participación en diversas impugnaciones legales relacionadas con la implementación del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano creado para vigilar y, en su caso, sancionar la actuación de los integrantes del Poder Judicial. Dichos recursos legales derivaron en resoluciones que frenaron temporalmente la puesta en marcha del organismo.

Ahora, Jurado Torres enfrenta de manera paralela un procedimiento disciplinario y un proceso penal derivado de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Será ante un juez donde se determine el alcance de los señalamientos y si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

La audiencia correspondiente será determinante para establecer su situación jurídica, luego de que la representación social exponga los datos de prueba que sustentan la orden de aprehensión y los señalamientos formulados en su contra. Mientras tanto, el principio de presunción de inocencia prevalece hasta que exista una resolución judicial firme.