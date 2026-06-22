Jornadas Emprende llegarán este 14 y 15 de agosto; participará Oso Trava

La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) dio a conocer la realización de Jornada Emprende 14 y 15 de agosto en Expo Chihuahua.

Con el fin de apoyar los emprendimientos y el desarrollo económico del estado se dará la posibilidad de mostrar comercio con Emprende Love para dar ideas que se den en proyectos y con un beneficio económico.

Se espera la participación de más de 100 emprendedores y se espera la participación Oso Trava destacada figura del internet y creador del podcast “Cracks” como parte de la visión de emprendimiento.