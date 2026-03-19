Intensifica Comité de Ética de la FGE difusión del Código de Conducta

La mañana de este jueves, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, dio el banderazo a la campaña para la intensificación de la difusión del Código de Conducta de las personas servidoras públicas de la dependencia.

En su mensaje, el Fiscal General, destacó la importancia que tiene el cumplimiento de los principios que contiene este Código de Conducta, pues ello, dijo, redunda en un buen desempeño laboral y, por ende, en la atención a la ciudadanía.

Expresó que son compromisos inherentes a la función pública, que establecen un actuar con lealtad a los principios institucionales, al desempeño basado en la trasparencia y rendición de cuentas, a la empatía y respeto a la ciudadanía en la prestación del servicio, a dirigirse con integridad, honestidad, y tener la convicción de atender a los chihuahuenses con amabilidad, diligencia y trasparencia.

Por su parte el Presidente del Organismo Honorario de la FGE, Javier González Jáquez, dio a conocer que realizan tareas para la dispersión de los 12 compromisos que contiene el Código de Conducta.

Tarea en la que colocan difusores con dicho contenido en espacios abiertos de todos los edificios de la dependencia, así como la entrega de cuadros más pequeños que describen los principios, valores y reglas de integridad, enmarcados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.