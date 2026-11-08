INE analiza mejoras laborales para el personal de sus módulos

El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza alternativas para mejorar las condiciones laborales del personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), tras reconocer sus inquietudes salariales, laborales y operativas.

Dicha evaluación forma parte de una revisión integral y colegiada de las áreas del organismo; para identificar necesidades, atender pendientes y fortalecer su operación.

Existe una voluntad clara de avanzar hacia mejores condiciones laborales, mediante medidas viables, responsables y sostenibles”, señaló el Instituto en un comunicado.

El organismo detalló que las opciones se valoran considerando las necesidades detectadas y las posibilidades institucionales y presupuestales. En su boletín de este sábado 7 de noviembre, no precisó medidas, montos ni fechas de aplicación.

El INE mantendrá el diálogo e informará los alcances y pasos de aplicación cuando defina las medidas. También reconoció que el personal de los módulos permite atender directamente a millones de ciudadanos y garantizar derechos democráticos.

Con información de López-Dóriga Digital e INE